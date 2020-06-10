Бывший полузащитник «Динамо» Коштинья: «Криштиану Роналду не любят только завистники»

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Португалии Коштинья поделился мнением о нападающем «Ювентуса» и своем соотечественнике Криштиану Роналду.

— Один раз на тренировке футболисты «Реала» отрабатывали удары, Криштиану промахнулся 1 раз из 20, в то время, как остальные не забивали примерно по 6 попыток из 10, — цитирует Goal.com Коштинью. — Когда Роналду промахнулся, все начали над ним шутить, он сильно расстроился. Он взял связку мячей и пошел бить по воротам один. Он считает, что обязан забить 20 раз из 20. Много ли таких игроков в мире? Это — показатель характера. Роналду не позволяет себе упускать ни шанса. Это важно. Иногда люди неправильно все понимают, когда видят, как он расстраивается, если в его сторону отдают неудачный пас, или же у него не получается удар. Это просто черта характера.

Всегда было видно, что он хочет стать лучшим в мире. Он всегда уважал старших и спрашивал совета у них. Со временем он занял место в составе сборной Португалии, а национальная команда выиграла от его лидерских качеств. Он много и упорно трудится, не сидит и ждет, а ищет возможность стать еще лучше. Невозможно не любить Роналду. Его не любят только завистники. Я, как португалец, горжусь им.