Бывший одноклубник Роналду: «Все дело в личных симпатиях голосующих, которые не смотрят на факты?»

Экс-одноклубник нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду Мигел Пайшау раскритиковал решение вручить «Золотой мяч» нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.

«В прошлом году голов в Лиге чемпионов было недостаточно, чтобы выиграть «Золотой мяч», в этом — мало титула со сборной и клубом — цитирует Пайшау Record. — Может быть, награда не для тех, кто играет на поле? Или же все дело в личных симпатиях голосующих, которые не смотрят на факты?»

Сестра Криштиану, Элма Авейру, также высказалась довольно жестко в социальных сетях: «По-моему, награду вручают по личным, а не профессиональным критериям. Мафия никогда не займет сторону более слабых. Справедливость восторжествует. В нужное время Португалия даст ответ этим чудовищам».