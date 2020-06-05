Бывший нападающий сборной США Терренс Бойд, выступающий за «Торонто», поделился мнением о протестах в США, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими в городе Миннеаполис.

25 мая светлокожий офицер полиции Дерек Човин задержал 46-летнего Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США. Позже в поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены.

— Я очень расстроен тем, что сейчас происходит, — приводит Goal.com слова Бойда. — Дональд Трамп — один из самых ужасных людей на планете. Он просто раскалывает страну своими действиями и делает так, чтобы в США стало хуже. Я люблю свою страну, но ненавижу Трампа за то, что он с ней сделал. Что бы я сказал, оказавшись рядом с Трампом? «Дональд, тебе не стыдно?». Впрочем, Трамп настолько эгоистичен, что его это вообще не побеспокоило бы.

Что касается самих протестов, то, конечно, нельзя жечь машины или нападать на полицейских. Многие полицейские — прекрасные люди, у них есть семьи. Тем не менее, давайте по-честному: какие еще есть решения проблемы? Протесты должны быть громкими, потому что с нас достаточно. Афроамериканцам пора потребовать постоянной справедливости к себе.