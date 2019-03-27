Бывший игрок "Спартака" Тамаш помещен под домашний арест

Румынский защитник Габриэль Тамаш помещен под домашний арест, сообщает GSP.ro. Ранее он был задержан за вождение в состоянии алкогольного опьянения в израильской Хайфе. Футболист в этот момент ехал по трассе со скоростью 205 километров в час.

Вместе с Тамашем в автомобиле находились две женщины. Суд поместил футболиста под домашний аресть до выяснения обстоятельств.

Ранее Тамаш выступал за "Спартак". С 2004 по 2007 год он провел 18 матчей в составе красно-белых. После этого успел сменить десять команд. В "Маккаби" из Хайфы оказался в 2017 году.