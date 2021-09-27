Бывший игрок «Фенербахче» и «Бешикташа» разыскивается турецкой полицией в качестве подозреваемого в убийстве
23:44
Бывший игрок «Фенербахче» и «Бешикташа» Сезер Остюрк разыскивается турецкой полицией. Он подозревается в убийстве, сообщает NTV Spor.
19 сентября в Стамбуле мужчина на фоне конфликта на дороге открыл стрельбу из огнестрельного оружия по группе людей. Один из пострадавших скончался, четверо попали в больницу.
Свидетели происшествия узнали в стрелявшем бывшего футболиста Сезера Остюрка. С тех пор мужчина находится в бегах.
35-летний Озтюрк прошел академию немецкого «Байера», поиграл за «Нюрнберг», а потом ухеал в Турцию. Карьеру он завершил в 2015 году.
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