Бывший главный тренер «Реала» и сборной Бразилии Лушембургу заразился коронавирусом

Главный тренер «Палмейраса» Вандерлей Лушембургу заразился коронавирусной инфекцией. Об этом 68-летний специалист сообщил в Instagram.

По словам Лушембургу, его поместили на карантин, несмотря на отсутствие внешних симптомов. Он отметил, что скоро будет готов вернуться к работе.

Лушембургу большую часть карьеры провел в бразильских клубах, начав карьеру в 1980 году. С 1998 по 2000 год он возглавлял сборную Бразилии, а в сезоне-2004/05 — «Реал». «Палмейрас» он возглавил в пятый раз в карьере в декабре 2019 года.