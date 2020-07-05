Бывший главный тренер «Реала» и сборной Бразилии Лушембургу заразился коронавирусом
5 июля 2020, 08:44
Главный тренер «Палмейраса» Вандерлей Лушембургу заразился коронавирусной инфекцией. Об этом 68-летний специалист сообщил в Instagram.
По словам Лушембургу, его поместили на карантин, несмотря на отсутствие внешних симптомов. Он отметил, что скоро будет готов вернуться к работе.
Лушембургу большую часть карьеры провел в бразильских клубах, начав карьеру в 1980 году. С 1998 по 2000 год он возглавлял сборную Бразилии, а в сезоне-2004/05 — «Реал». «Палмейрас» он возглавил в пятый раз в карьере в декабре 2019 года.
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