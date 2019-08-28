Бывший главный тренер «Базеля» вспомнил, каким был Салах на первых тренировках

Главный тренер «Юрдингена» Хайко Фогель вспомнил, что нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах чувствовал себя крайне неуверенно на первых тренировках в составе «Базеля».

— Все смотрели за тем, как он тренируется, а мы гадали, может, у него есть брат-близнец, — цитирует Goal Фогеля. — На следующий день было чуть лучше, но не намного. — Мы уже начали хвалить его за совсем незначительные вещи, вроде: «Ты видел этот пас?» А на третий день он просто всех разорвал, и был неудержим.

Это было абсолютно невероятно. Если мяч оказывался у него под левой ногой, это был гол.

В составе «Базеля» Салах сыграл 79 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 17 голевых передач.