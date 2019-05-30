Бывший глава Конфедерации футбола Океании обвинен в коррупции

Бывший генеральный секретарь Конфедерации футбола Океании (OFC) и бывший член постоянного комитета ФИФА Тай Николас признан виновным судебной палатой независимого комитета по этике ФИФА в незаконном присвоении средств, информирует пресс-служба организации.

Как отмечается, Николас занимался незаконным присвоением средств ФИФА, выделенных для OFC, в период с 2014 по 2017 год. Кроме того, чиновник давал взятки и нарушил кодекс этики ФИФА по статьям "Подкуп и коррупция", "Предложение и получение подарков".

Николас теперь не сможет заниматься административной, спортивной и любой другой деятельностью в национальном и международном футболе в течение восьми лет. Также он должен выплатить штраф в размере 50 тысяч долларов.