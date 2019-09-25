Бывший футболист сборной Литвы найден мертвым

Бывший нападающий сборной Литвы Артурас Римкявичюс был найден мертвым, информирует LRT. По всей веротяности, 36-летний футболист покончил жизнь самоубийством. У него осталась жена и две дочери.

В составе национальной команды Римкявичюс провел семь матчей и забил три мяча. В чемпионате Литвы он провел 205 матчей и забил 117 голов.Также он выступал в Латвии, Финляндии, Греции и Брунее. В 2016 году из-за травм Римкявичюс завершил карьеру и начал работать детским тренером.