Бывший футболист сборной Колумбии задержан по подозрению в наркоторговле

Бывший футболист сборной Колумбии Джон Виафара задержан в Кали по подозрению в причастности к наркоторговле, информирует Espectador.

По мнению следствия, он входил в состав криминальной сети, которая с 2008 по 2018 занималась распространением наркотиков в центрально-американские страны и в США.

Как отмечается, Виафара был связан с одной из самых крупных преступных группировок Колумбии "Клан-дель-Гольфо".

Виафара выступал за сборную Колумбии с 2003 по 2010 год. На его счету 43 матча и 1 гол.