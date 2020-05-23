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Бывший футболист олимпийской сборной Сербии покончил с собой в 38 лет

18:19
Милян Мрдакович. Фото alchetron.com
Милян Мрдакович. Фото alchetron.com

Бывший футболист Милян Мрдакович покончил с собой, сообщает Sportske. По информации издания, 38-летний серб снимал квартиру в Белграде со своей девушкой. Она вызвала полицию, которая подтвердила смерть Мрдаковича.

Мрдакович выступал за команды 10 стран Европы и Азии, включая бельгийский «Гент», украинский «Металлист» и другие. В 2017 году он завершил карьеру в сербском ОФК.

Мрдакович принимал участие в молодежном чемпионате Европы-2002 за Сербию и Черногорию и Олимпиаде-2008 за Сербию.

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