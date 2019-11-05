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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Бывшего президента «Эстерсунда» приговорили к трем годам тюрьмы

15:34
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Бывший президент шведского клуба «Эстерсунд» Даниэль Киндберг приговорен к трем годам тюрьмы за финансовые махинации, сообщает AP.

Его признали виновным в организации преступной схемы, благодаря которой на счета клуба были переведены миллионы крон налогоплательщиков. В 2017 году клуб выиграл Кубок Швеции, а в сезоне-2017/18 дошел до 1/16 финала Лиги Европы. Не исключено, что «Эстерсунд» лишится из-за этого места в чемпионате Швеции.

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