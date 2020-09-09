Бывшая жена Халка прокомментировала женитьбу игрока на ее племяннице

Иран Соуза, бывшая жена экс-форварда «Зенита» Халка, прокомментировала женитьбу футболиста на ее племяннице.

Халк и Иран были женаты 12 лет и развелись в августе 2019 года. У пары остались три ребенка, в том числе удочеренная девочка. Весной 2020-го игрок женился на племяннице экс-жены.

— Я засыпаю и просыпаюсь, не понимая, почему это произошло именно со мной, — приводит слова Соузы The Sun. — Иногда мне кажется, что боль разорвет мне сердце. Она была мне как дочь. Я так часто жертвовала своими мечтами, чтобы осуществить ее мечты. И это не только о материальных благах — их легко подарить, когда есть деньги. Но любовь, привязанность, внимание, уважение... Буквально все.

Камила была идеальной во всем, и я дала ей направление своей жизни. Если я была в чем-то неправа, то это потому, что слишком сильно любила ее и доверяла.