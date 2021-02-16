Международная федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) 16 февраля на официальном сайте опубликовала рейтинг лучших судей мира в XXI веке.

Рейтинг складывался по итогам всех ежегодных рейтингов с 2001 по 2020 годы.

Лучшим признан немец Феликс Брых. В его активе работа на финальных матчах Лиги Европы-2014 и Лиги чемпионов-2017. Вторым стал турок Джюнейт Чакыр, работавший на финале Лиги чемпионов в 2015 году. На третьем месте расположился англичанин Ховард Уэбб, судивший финалы Лиги чемпионов-2010 и чемпионата мира 2010 года в ЮАР.

Также в десятку вошли Маркус Мерк (Германия), Бьерн Кейперс (Голландия), Никола Риццоли (Италия), Оскар Хулиан Руис (Колумбия), Массимо Бузакка (Швейцария), Хорхе Луис Ларионда (Уругвай) и Любош Михель (Словакия).

11-м стал итальянский арбитр Пьерлуджи Коллина. Он признавался лучшим арбитром года по версии IFFHS рекордное количество раз (6, с 1998 по 2003 год включительно), но в 21-м веке отработал слишком мало, чтобы претендовать на первое место.

15-е место в списке занял венгр Виктор Кашшаи, занимающий пост главы департамента судейства РФС.