Британское издание «обидело» Льва Яшина в своей игре «собери дрим-тим»

Британское издание TalkSport предложило болельщикам собрать виртуальную команду из пяти легендарных футболистов. По правилам участник «игры» получает виртуальные 15 фунтов и должен выбрать на эти «деньги» по одному футболисту на пять амплуа, каждый стоит от одного до пяти фунтов.

На позиции вратаря одно из мест досталось советскому голкиперу Льву Яшину. Однако TalkSport присвоил ему всего один фунт. Джанлуиджи Буффон получил пять, Оливер Кан — 4, Икер Касильяс — 3, Эдвин ван дер Сар — 2.

Лев Яшин в 1963 году стал первым и до сих пор единственным вратарем, получившим «Золотой мяч».

В «игре» нашлось место еще двум легендам футбола, связанным с Россией. Руд Гуллит недолго возглавлял «Терек» (ныне «Ахмат»), а Самюэль Это'О защищал цвета «Анжи».