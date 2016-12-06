Брендан Роджерс: "Хочу тренировать "Селтик" еще в течение 20 лет"

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс заявил, что надеется в течение длительного времени тренировать шотландскую команду. 43-летний североирландский специалист счастлив, что летом получил предложение от "кельтов".

- Мое намерение состоит в том, чтобы оставаться в "Селтике" до тех пор, пока я могу помогать клубу расти, - цитирует BBC Роджерса. - Самое главное для меня - быть счастливым. Речь идет о наслаждении моей жизнью. Я живу мечтой. Для меня огромная привилегия работать с "Селтиком". Я не рассматриваю эту работу как трамплин ради более именитого клуба. Надеюсь, буду тренировать "Селтик" в течение еще 20 с лишним лет, но это весьма маловероятно из-за того, каков сейчас футбол, но на данный момент я очень счастлив. Не обязательно работать в чемпионате Англии, чтобы быть в выигрышном положении. К слову, наш стадион является третьим по посещаемости в Великобритании, несмотря на то что это шотландская лига.