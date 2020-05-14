Брат Месси: «Не сомневаюсь, что Лео играл бы в Аргентине, если бы в стране было безопасно»

Двоюродный брат нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Максимилиано Бьянкуччи заявил, что вопрос безопасности в Аргентине мешает футболисту продолжить карьеру на родине.

— Если бы в Аргентине было безопасно, то, я уверен, Лео играл бы здесь, — приводит Goal.com слова Бьянкуччи. — Думаю, это единственный фактор, который может помешать ему вернуться. Конечно, я мечтаю посмотреть на Лео в составе «Ньюэллз», но это будет сложно осуществить. Представьте, что будет в дни матчей с его участием! Весь город превратится в ад.

Месси занимался в системе «Ньюэллз Олд Бойз» до 2000 года, пока не оказался в академии «Барселоны».