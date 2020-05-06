Бондаренко рассказал о жестких мерах, применяемых к нарушителям карантина в ЮАР

Именитый футболист и тренер Виктор Бондаренко в интервью «Известиям» рассказал, как проходит его самоизоляция в связи с пандемией коронавируса. Россиянин находится в ЮАР.

— Где вас застала пандемия?

— Сейчас я в ЮАР. Обычно к маю приезжаю в Москву, но пока здесь ситуация более благополучная, так что надо переждать. Всегда живу полгода в России и полгода в ЮАР. Стал уже африканским человеком, зиму не люблю. В этот раз график сбился.

— Как коронавирус изменил жизнь в ЮАР?

— Как и везде, все засели в своих домах. И тишина. На улицах пусто.

— Насколько жесткий режим карантина в ЮАР?

— Был пятый режим опасности, который считается самым высоким, но недавно выступил президент страны и снизил его до четвертого. Здесь все более благополучно, чем в Европе. Уже можно выезжать на машине в магазины, аптеки и т.д. Стало полегче.

— В некоторых африканских странах правительства разрешили отстреливать нарушителей самоизоляции. Что с ними делают в ЮАР?

— С этим тоже очень жестко. Здесь не нянчатся — дубинкой дадут или стрельнут, если не выполняешь требования, и все. Понимаете, коренное население не всегда сознательное. Возможно, в ЮАР помягче. Я живу за городом — в 40 км от Йоханнесбурга и 20 км от Претории, так что мне сложно судить о ситуации там. У нас-то тут африканская Швейцария — рай на земле. Красота и тишина, как будто вообще ничего не происходит. А в городах всё иначе.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 5 на 6 мая, в мире коронавирус подтвержден у 3 714 771 человека. Умерших — 257 290, выздоровевших — 1 235 513.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 5 мая всего зарегистрировано 155 370 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 1 451 летальный исход, выздоровели 19 865 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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