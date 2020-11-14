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Болт считает, что ему стоило начинать футбольную карьеру в Европе

03:40
2018 год. Усэйн Болт на тренировке &quot;Сентрал Кост Маринерс&quot;. Фото Instagram
2018 год. Усэйн Болт на тренировке &quot;Сентрал Кост Маринерс&quot;. Фото Instagram
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Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт считает, что ему не стоило начинать карьеру футболиста в Австралии. В августе 2018 года ямаец присоединился к «Сентрал Кост Маринерс», но спустя пару месяцев покинул команду.

— Лично я думаю, что, если бы остался в Европе, это было бы лучше, — цитирует Marca Болта. — Когда я поехал в Австралию, думал, что нужно быть вдали от средств массовой информации, вдали от всех. Там смог бы сделать это с меньшими затратами. Но все получилось не так, как я думал. Если бы я остался в Европе, мне бы это помогли гораздо больше. Все продлилось бы дольше и карьера футболиста была бы более успешной.

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