08:12 | Футбол — "Пас из-за границы"

Больной раком восьмилетний мальчик начал матч с "Боруссией" в воротах "Сиэтла". И даже сделал сейв

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"Сиэтл" начал товарищеский матч с дортмундской "Боруссией" с восьмилетним Бимом Гоялом в воротах. Мальчик болен раком, и клуб ему предоставил шанс выйти на поле. Гоял за несколько секунд игры за "Саундерс" отразил мяч, направленный из центра поля в створ ворот.

После этого мяч был отправлен в аут, и Гояла заменил основной вратарь команды Брайан Мередит.

"Боруссия" выиграла встречу со счетом 3:1.


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