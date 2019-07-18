Больной раком восьмилетний мальчик начал матч с "Боруссией" в воротах "Сиэтла". И даже сделал сейв

"Сиэтл" начал товарищеский матч с дортмундской "Боруссией" с восьмилетним Бимом Гоялом в воротах. Мальчик болен раком, и клуб ему предоставил шанс выйти на поле. Гоял за несколько секунд игры за "Саундерс" отразил мяч, направленный из центра поля в створ ворот.

После этого мяч был отправлен в аут, и Гояла заменил основной вратарь команды Брайан Мередит.

"Боруссия" выиграла встречу со счетом 3:1.

What a debut. What a moment. 💚



Eight-year-old Bheem Goyal starts in goal and makes an opening save!



SEA 0 | BVB 0#SEAvBVB pic.twitter.com/DeZnMG2lSK — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) 18 июля 2019 г.



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