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Блохин поспорит с Роналду и Роналдинью за звание лучшего левого форварда в истории

18:28
Кандидаты на роль лучшего правого нападающего в истории по версии France Football. Кандидаты на роль лучшего центрального нападающего в истории по версии France Football. Кандидаты на роль лучшего левого нападающего в истории по версии France Football.
Кандидаты на роль лучшего правого нападающего в истории по версии France Football.
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Издание France Football последние списки претендентов на попадание в символическую сборную лучших игроков в истории футбола. Сегодня были представлены кандидаты на позиции правого, центрального и левого нападающего.

Кандидаты на&nbsp;роль лучшего вратаря в&nbsp;истории от&nbsp;France Football.France Football выбирает лучших игроков в истории. Яшин вошел в число номинантов

На позицию левого форварда в числе прочих претендует прославленный советский нападающий, обладатель «Золотого мяча"-1975 Олег Блохин. Он стал вторым представителем СССР среди номинантов: ранее в десятку претендентов на роль вратаря попал Лев Яшин.

В список претендентов не вошли, в частности, трехкратный чемпион мира бразилец Пеле и венгр Ференц Пушкаш — их France Football включил в число кандидатов на позиции атакующих хавбеков.

Полностью список кандидатов выглядит следующим образом:

Кандидаты на роль лучшего атакующего хавбека в истории по версии France Football.France Football выбирает лучших игроков в истории: Пеле и Ференц Пушкаш оказались полузащитниками

Правые нападающие: Дэвид Бекхэм, Джордж Бест, Самюэль Это'О, Луиш Фигу, Гарринча, Жаирзиньо, Кевин Киган, Стэнли Мэттьюз, Лионель Месси, Арьен Роббен.

Центральные нападающие: Деннис Бергкамп, Йохан Кройф, Кенни Далглиш, Шандор Кочиш, Герд Мюллер, Ромарио, Роналдо, Марко ван Бастен, Джордж Веа.

Левые нападающие: Олег Блохин, Криштиану Роналду, Драган Джайич, Райан Гиггз, Тьерри Анри, Ривалдо, Роберто Ривелино, Роналдинью, Карл-Хайнц Румменигге, Христо Стоичков.

France Football опросит 177 журналистов из ведущих мировых изданий, которые выберут на каждую позицию по лучшему игроку за всю историю. Победители опроса составят символическую сборную по схеме 3-4-3. Результаты будут объявлены в декабре.

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