Блаттер прокомментировал свои слова о подогретых шарах на жеребьевках УЕФА

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер прокомментировал собственные слова трехлетней давности, когда он обвинял УЕФА в подтасовках жеребьевки турнира. В 2016 году он сказал, что при Артемио Франки в УЕФА часто проводились махинации с шарами для жеребьевки: одни были подогретыми, другие охлажденными.

— Оглядываясь назад и с моым нынешним философским видением я бы сказал, что выразился несколько преувеличенно, — цитирует infobae.com Блаттера. — Сейчас это закрытая тема для меня.

— Какой заголовок вы бы выбрали, если бы подвели итоги, кем был Зепп Блаттер?

— Оставлю это тысяче моих критиков. Могу только сказать, что 41 год работы в ФИФА я посвящал свое тело и душу футболу.