Блаттер не подавал апелляцию на последнее отстранение

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер не стал подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на последнее решение об отстранении от футбольной деятельности, сообщает AP.

24 марта Блаттер и бывший генеральный секретарь организации Жером Вальке были отстранены от любой футбольной деятельности на 6 лет и 8 месяцев за нарушение кодекса этики.

Д исквалификация начнется после истечения предыдущего отсранения. Для Блаттера новые санкции вступят в силу 8 октября 2021 года, а для Вальке — 8 октября 2025 года. Кроме того, оба оштрафованы на 1 миллион швейцарских франков.

Напомним, 85-летний Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. Осенью 2015 года он уже был отстранен от деятельности в связи с делом о незаконном переводе 2 миллионов швейцарских франков тогдашнему главе УЕФА Мишелю Платини. Блаттер был отстранен на 8 лет от футбольной деятельности, после апелляции срок был сокращен до шести лет.

Кроме того, Блаттера обвиняли в продаже прав Карибского футбольного союза на трансляции ЧМ-2010 и 2014 по заниженной стоимости (600 тысяч долларов). В июне прошлого года Блаттер заявил, что расследование по данному делу закрыто.