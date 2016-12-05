Блаттер не будет оспаривать дисквалификацию в Верховном суде Швейцарии

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер не будет подавать апелляцию в Верховный суд Швейцарии на шестилетнюю дисквалификацию, сообщает AFP со ссылкой на самого швейцарца. Изначально комитет по этике ФИФА отстранил Блаттера на восемь лет за незаконную передачу бывшему президенту УЕФА Мишелю Платини 2 миллионов швейцарских франков. Блаттер настаивал, что оплатил долг по устной договоренности, что допускается швейцарским законодательством. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил наказание до шести лет. Он подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, но она была отклонена.