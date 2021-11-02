Блаттер и Платини обвиняются в мошенничестве на 2 миллиона швейцарских франков
Прокуратура Швейцарии обвинила бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера и экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини в мошенничестве. Они обвиняются в незаконном присвоении суммы на 2 миллиона швейцарских франков, сообщает Sky Sports.
Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся в конце мая 2015 года, когда в отеле в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу американского правосудия швейцарская полиция задержала девять высокопоставленных чиновников организации по подозрению в коррупции. Всего тогда обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам.
Блаттер и Платини были отстранены арбитражной палатой комитета по этики ФИФА от футбольной деятельности на 8 лет. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до 6 лет. Позже чиновники подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), который сократил дисквалификацию Платини до четырех лет, а апелляцию Блаттера отклонил. Срок отстранения Платини истек в октябре 2019 года.
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