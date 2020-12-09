Блан может возглавить клуб МЛС

Бывший главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан может возглавить «Торонто», сообщает Boston Globe. Представители американского клуба уже провели переговоры со специалистом.

«Торонто» также рассматривает кандидатуру Патрика Виейра. Виейра стал безработным совсем недавно после увольнения из «Ниццы». Он считается одним из фаворитов на пост главного тренера «Нанта».

Последним местом работы Блана был «ПСЖ», где тот работал с 2013 по 2016 год. С парижанами он трижды становился чемпионом Франции и обладателем Кубка французской лиги и Суперкубка Франции, а также дважды выигрывал Кубок страны. Также, Блан работал с «Бордо» и сборной Франции.