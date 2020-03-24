Безуглов считает, что европейские чемпионаты реально закончить до 30 июня

Врач сборной России Эдуард Безуглов считает, что при благоприятных условиях европейские чемпионаты можно закончить до 30 июня и успеть провести игры сборных. Почти все соревнования были приостановлены из-за эпидемии коронавируса. Чемпионат Европы-2020 был перенесен на 2021 год.

— Все находятся в равных условиях. Все спортсмены — люди профессиональные, за ними следят профессионалы, — сказал Безуглов в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24». — Думаю, функционально проблем быть не должно. УЕФА рекомендовал до 30 июня закончить все чемпионаты. И так сохранится окно на сборные. Думаю, при самом худшем варианте могут чемпионаты объявить завершенными и не играть вообще. Но думаю, даже если начнут в конце мая, то можно будет успеть, правда, тогда придется пожертвовать паузой на сборные.

Думаю, понимание будет не раньше середины апреля, пока это все гадание на кофейной гуще.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 350 536 человек. Умерших — 15 328, выздоровевших — 100 182. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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