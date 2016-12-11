"Бешикташ": "Мы проклинаем террор, насилие и ненависть"

"Бешикташ" осудил террористический акт, произошедший после домашнего матча с "Бурсаспором" (2:1) в чемпионате Турции. В результате взрыва в Стамбуле у стадиона "Бешикташа" как минимум 13 человек погибло и порядка 20 – получили ранения.

– Мы проклинаем террор, насилие и ненависть, – говорится в сообщении клуба, – После матча с "Бурсаспором" террористы вновь показали свое страшное лицо. У нашего дома, стадиона "Водафон Арена", произошел взрыв.

По последней информации атака направлена на сотрудников безопасности. Террористы, для которых не существует понятия закона, атаковали сотрудников безопасности, которые охраняли болельщиков как нашей команды, так и команды соперника. Вместе мы будем противостоять атакам против нашей родины. Наш народ уничтожит терроризм.



