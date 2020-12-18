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Бенгтсон — первый профессиональный футболист, сыгравший в защитной маске

02:14
Джерри Бенгстон в маске. Фото Twitter
Джерри Бенгстон в маске. Фото Twitter
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Нападающий «Олимпии» Джерри Бенгтсон доказал, что профессиональный футбол и ношение защитной маски совместимы. Гондурасский игрок проявил осторожность из-за члена своей семьи.

Вечером в среду Бенгстон сыграл в нейлоновой маске в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов КОНКАКАФ с «Монреалем». Гондурасец в этой встрече отметился забитым голом, а во время празднования не забыл о мерах осторожности.

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