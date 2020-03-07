«Бенфика» заработала 104 миллиона евро за первую половину сезона-2019/20

«Бенфика» опубликовала в пятницу пресс-релиз, в котором говорится, что за первый семестр сезона-2019/20 клуб заработал рекордную сумму в истории португальского футбола. Прибыль лиссабонского клуба с 1 июля по 31 декабря 2019 года составила 104,2 миллиона евро. По сравнению с первым полугодием прошлого сезона прибыль выросла на 639,8%.

Напомним, «Бенфика» летом продала нападающего Жоау Феликса в «Атлетико» за 108,2 миллиона евро.

Кроме того, согласно тому же заявлению, активы футбольного клуба впервые превысили исторический барьер в 600 миллионов евро, достигнув 608,7 миллиона евро.