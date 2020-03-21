«Бенфика» пожертвовала миллион евро на борьбу с коронавирусом

«Бенфика» выделит миллион евро Национальной службе здравоохранения, сообщает vsports.pt. Средства пойдут на закупку медицинского оборудования для борьбы с эпидемией коронавируса.

Помимо «Бенфики», деньги выделят городской совет Лиссабона и Университет Лиссабона.

— Мы переживаем особенный момент, который требует конкретных действий и вклада от всех нас, особенно от тех, кто находится на передовой в борье с серьезным бедствием", — говорится в заявлении клуба.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 234 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 84 тысяч выздоровели, 9861 человек умер. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Португалии выявлено более тысячи зараженных.

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