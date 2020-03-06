«Бенфика» готова делиться доходами от еврокубков с другими клубами Португалии

Спортивный директор «Бенфики» Домингос Соареш де Оливейра отметил, что клуб готов делиться доходами от УЕФА с другими португальскими клубами. Эту идею он уже предложил Федерация футбола Португалии.

— Чтобы централизовать телевизионные права, нам нужно избегать соглашений, которые существуют между теми, кто может купить права, и затем мы можем реализовать вопрос солидарности с другими клубами, — цитирует пресс-служба клуба Соареша де Оливейру. — Немцы сделали что-то уникальное. Клубы, которые участвовали в еврокубках, разделили часть своего дохода с меньшими командами. Такое чуждо в Португалии, но мы поделились такой идеей с португальской федерацией футбола. Португальские клубы, участвующие в Лиге чемпионов или Лиге Европы, жертвовали бы часть доходов.