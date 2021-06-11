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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Бендтнер хочет стать футбольным агентом

04:17
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Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Дании Никлас Бендтнер рассматривает возможность стать футбольным агентом в будущем.

33-летний в начале июня объявил, что завершил игровую карьеру. Последним его клубом был «Копенгаген», который он покинул в январе 2020 года.

За карьеру Бендтнер провел за «Арсенал» 171 матч, забил 47 голов. Вместе с командой он выиграл Кубок Англии-2013/14. Кроме того, он выигрывал чемпионат Италии в составе «Ювентуса» и Кубок Германии в составе «Вольфсбурга». За сборную Дании в 81 матче забил 30 мячей.

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Евгений Козинов все материалы автора
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