Бьельса, Флик и Клопп претендуют на награду тренеру года ФИФА

ФИФА назвала шорт-лист из трех претендентов на титул лучшего тренера года. В число претендентов вошли аргентинец Марсело Бьелса («Лидс») и немцы Ханс-Дитер Флик («Бавария») и Юрген Клопп («Ливерпуль»).

Бьелса смог вернуть «Лидс» в английскую премьер-лигу спустя 16 лет. Флик выиграл с «Баварией» чемпионат, Кубок Германии, а также Лигу чемпионов. Клопп принес «Ливерпулю» победу в чемпионате Англии впервые с 1990 года.

Клопп уже выигрывал награду лучшему тренеру в прошлом году. Помимо него приз брали Клаудио Раньери («Лестер», 2016), Зинедин Зидан («Реал», 2017) и Дидье Дешам (сборная Франции, 2018).

Церемония вручения наград ФИФА пройдет 17 декабря в режиме онлайн. Ее ведущими станут журналистка Решмин Краудхари и бывший форвард сборной Голландии, обладатель «Золтого мяча"-1987 Руд Гуллит.