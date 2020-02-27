Бекхэм мечтает объединить в «Интер Майами» Месси и Роналду

Совладелец новичка MLS «Интер Майами» Дэвид Бекхэм выразил надежду, что клубу удастся в будущем объединить в своем составе капитана «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. На данный момент у двух футболистов 11 «Золотых мячей» на двоих.

— Если будет возможность, мы будем приглашать европейских звезд, — цитирует El Mundo Deportivo Бекхэма. — Мы держим связь с Месси и Роналду и мечтаем объединить их в нашем составе, как и любая другая команда в мире.

Свой первый официальный матч в истории «Интер Майами» проведет 2 марта против ФК «Лос-Анджелес».