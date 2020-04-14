Бекхэм и Роналдо планируют организовать благотворительный матч для сбора средств медработникам

Бывшие звезды «Реала» Дэвид Бекхэм и Роналдо намерены провести благотворительный футбольный матч, чтобы собрать деньги для поддержки медиков, которые борются с COVID-19. Бывшие футболисты обсудили такую возможность во время эфира в Instagram.

— Мы должны это сделать, — сказал Бекхэм. — Нам нужно собрать как можно больше денег для людей, который трудятся каждый день, чтобы спасти жизни других.

В частности, Бекхэм и Роналдо обсудили проведение благотворительной игры между их клубами: «Вальядолидом» бразильца и «Интером Майами» англичанина.