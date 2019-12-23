«Барселона», «Реал» и «Ювентус» стали самыми высокооплачиваемыми спортивными клубами мира
Издание Sportingintelligence опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых спортивных клубов.
При учете использовались данные средней зарплаты игрока без бонусов.
Как и в прошлом году, первое и второе места в списке занимают «Барселона» и «Реал». «Ювентус» поднялся с 9-й строчки на третью за счет перехода форварда Криштиану Роналду.
Топ-12 рейтинга:
1. «Барселона» — 11 081 282 евро
2. «Реал» — 10 062 090 евро
3. «Ювентус» — 9 119 076 евро
4. «Портленд Трэйл Блэйзерс» (баскетбол) — 9 058 786 евро
5. «Голден Стэйт Уорриорз» (баскетбол) — € 8 952 374 евро
6. «Орландо Мэджик» (баскетбол) — 8 550 449 евро
7. «Оклахома-Сити Тандер» (баскетбол) — 8 511 030 евро
8. «Денвер Наггетс» (баскетбол) — 8 402 631 евро
9. «Майами Хит» (баскетбол) — 8 390 572 евро
10. «Кливленд Кавальерс» (баскетбол) — 8 308 078 евро
11. «Хьюстон Рокетс» (баскетбол) — 8 266 078 евро
12. ПСЖ — 8 061 793 евро