Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Азиатская Лига чемпионов возобновилась спустя 194 дня

18:09

Возобновился розыгрыш Лиги чемпионов Азии — 2020. В эти минуты стартовали два матча 3-го тура группового турнира.

Примечательно, что в обоих случаях хозяином выступает клуб под названием «Аль-Ахли». Команда из Саудовской Аравии принимает иракскую «Аль-Шорту», а их дубайские одноклубники встречаются с «Падидех Хорасан» из Ирана,

Предыдущие матчи главного клубного турнира континента прошли 4 марта, после чего турнир был прерван из-за коронавирусной пандемии.

Таким образом, перерыв между играми турнира составил 194 дня.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир