09:02 | Футбол — "Пас из-за границы"

Ажиотаж вокруг приезда Роши в Бразилию

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Приезд нападающего "Спартака" Педро Роша, которого арендовал "Крузейру", в Белу-Оризонти в четверг вызвал ажиотаж. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от MS+ Sports (@msmaisports) 4 Апр 2019 в 7:35 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от InstaTEMPO (@otempo) 4 Апр 2019 в 8:55 PDT

Напомним, что 24-летний бразилец до конца года будет выступать за "шахтеров". Сделка была оформлена в скором порядке, так как в среду в Бразилии заканчивается срок трансферов игроков из-за пределов страны.

Клуб и ранее хотел заполучить игрока, но был не в состоянии платить 10 миллионов евро за игрока, которого красно-белые не хотели отдавать в аренду.

Роша в 2017 году перешел в "Спартак" из "Гремиу" за 12 миллионов евро, подписав контракт на 4 года. В текущем сезоне бразилец провел 8 матчей за "Спартак" и не отметился результативными действиями.

"Крузейру" арендовал Педро Рошу у "Спартака" //
"Спартак" пожелал Роше вернуться сильнее из "Крузейру"

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