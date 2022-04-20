Азербайджанец Мамедов назначен директором европейских ассоциаций-членов ФИФА

Азербайджанец Эльхан Мамедов назначен директором европейских ассоциаций-членов Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает trend.az.

«То, что Эльхан присоединился к команде, — это настоящий прогресс для ФИФА. Он показал свою приверженность футболу, оказывая значительную поддержку всем, кто занимается этим видом спорта в Азербайджане, и я с нетерпением жду, когда он применит свой опыт на благо европейского футбола в целом. Мы приветствуем его в команде ФИФА», — сказал президент организации Джанни Инфантино.

Мамедов отметил, что это совершенно особая возможность присоединиться к ФИФА.

«Я делаю это с ответственностью и честью. Сегодня ФИФА является локомотивом игры, охватывающим каждый уголок нашего хрупкого мира. Я уверен, что вместе с командой ФИФА и европейскими ассоциациями-членами мы продолжим развивать футбол, внедряя новые идеи для дальнейшего развития как мужского, так и женского футбола. Я радею за благое управление и устойчивое развитие футбола и разделяю цели ФИФА и президента Инфантино в этом отношении. Я отдам все силы, чтобы использовать свой опыт на этой новой должности», — сказал он.

Как сообщается, Мамедов приступит к работе с 1 мая 2022 года.