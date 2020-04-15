Австрийские власти разрешили местным футбольным клубам вернуться к тренировкам

Правительство Австрии разрешила футбольным клубам страны приступить к тренировкам с понедельника, 20 апреля. Как сообщает AFP, власти Австрии позволили командам вернуться к тренировкам, чтобы футболисты подготовились к возобновлению игр чемпионата страны, хотя дата возвращения игр пока не установлена.

При этом разработан регламент тестирования футболистов. Они должны будут проверяться на коронавирус как минимум за двое суток до начала матчей. А игры пока будут проходить без зрителей.