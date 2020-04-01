Австралийские клубы стали расторгать контракты с игроками из-за приостановки чемпионата

Глава профсоюза австралийских футболистов Джон Дидулица рассказал, что некоторые клубы высшего дивизиона чемпионата Австралии стали нарушать условия контракта с игроками, сообщает L'Equipe. По данным местных СМИ, несколько клубов расторгли контракты с рядом футболистов после приостановки чемпионата Австралии из-за пандемии коронавируса 24 марта.

Дидулица подчеркивает, что это опасный и незаконный прецедент, который может повлечь массовое увольнение футболистов, поскольку клубы оказались в тяжелой финансовой ситуации и не хотят договариваться с игроками, а просто разрывают с ними контракты.