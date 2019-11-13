Асприлья рассказал, как спас жизнь Чилаверту

Экс-форвард сборной Колумбии Фаустино Асприлья рассказал, как спас жизнь бывшему вратарю сборной Парагвая Хосе Луису Чилаверту.

В матче 2 апреля 1997 года Колумбия проиграла Парагваю (1:2), а Асприлья и Чилаверт после стычки на поле были оба удалены с поля на 79-й минуте. После отборочного матча ЧМ-1998 наркобарон Хулио Фиерро предложил Асприлье «разобраться» с обидчиком, сообщает Corriere dello Sport.

— После матча ко мне подошел Фиерро и сказал, что он может «заказать» Чилаверта, если я этого захочу, — признался колумбиец в документальном фильме «Фаустино Великий», вышедшем на телеканале Telepacifico. — Я ему ответил, что он с ума сошел, это же футбол, и все, что произошло на поле, остается на поле.