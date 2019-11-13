Асприлья рассказал, как наркоторговец предлагал убить Чилаверта

Бывший нападающий сборной Колумбии Фаустино Асприлья рассказал, как наркоторговец предлагал убить парагвайского вратаря Хосе Луиса Чилаверта, сообщает AS. В 1997 году, в матче отборочного турнира чемпионата мира-1998 Парагвай — Колумбия (2:1), у Чилаверта и Асприльи произошла стычка, в результате которой оба были удалены с поля.

По словам Асприльи, наркоторговец, известный под псевдонимом Хулио Фиерро, пригласил его и другого футболиста Уго Аристисабалу в гостиничный номер и попросил разрешения на убийство Чилаверта.

— Я сказал: «Ты что? Ты сумасшедший, ты собираешься покончить с колумбийским футболом. Все, что происходит на поле, остается на поле, — рассказал Фаустино Асприлья в документальном фильме, посвященном ему самому.

Чилаверт за свою карьеру выступал в ряде южноамериканских и европейских клубов, принял участие в двух чемпионатах мира и трех Кубках Америки. Он прославился как один из лучших вратарей-бомбардиров. За свою карьеру он забил 67 голов и уступает только бразильцу Рожерио Сени (131).