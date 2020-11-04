Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Асамоа Гьян — о возвращении на родину: «Многие забывают, что ганская лига — тоже профессиональная лига»

18:14
Асамоа Гьян. Фото "Легон Ситиз"
Асамоа Гьян. Фото "Легон Ситиз"
Теги:

Бывший нападающий сборной Ганы Асамоа Гьян прокомментировал свое решение вернуться на родину. 34-летний форвард подписал контракт на один год с клубом «Легон Ситиз». Лучший африканский бомбардир чемпионатов мира (6 голов) возвращается в Гану спустя 17 лет.

— Иногда люди забывают, что ганская лига — это тоже профессиональная лига. Я получил предложение, все меня устроило. Я рад оказаться в чемпионате Ганы.

Я должен с самого начала показывать результат. Это для меня важно. Мне нужно начать играть и наслаждаться футболом, и все придет само собой. Все зависит от меня.

Сейчас мне нужно набрать форму и начать забивать, а потом посмотрим, связано ли мое будущее со сборной. Новое поколение ребят сейчас добивается успеха.

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир