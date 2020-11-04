Бывший нападающий сборной Ганы Асамоа Гьян прокомментировал свое решение вернуться на родину. 34-летний форвард подписал контракт на один год с клубом «Легон Ситиз». Лучший африканский бомбардир чемпионатов мира (6 голов) возвращается в Гану спустя 17 лет.

— Иногда люди забывают, что ганская лига — это тоже профессиональная лига. Я получил предложение, все меня устроило. Я рад оказаться в чемпионате Ганы.

Я должен с самого начала показывать результат. Это для меня важно. Мне нужно начать играть и наслаждаться футболом, и все придет само собой. Все зависит от меня.

Сейчас мне нужно набрать форму и начать забивать, а потом посмотрим, связано ли мое будущее со сборной. Новое поколение ребят сейчас добивается успеха.