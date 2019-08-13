Артем Милевский: "С чего вы взяли, что Алиев бухает? Все мы бываем опухшие"

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал, как обстоят дела у его бывшего партнера по сборной Украине 34-летнего Александра Алиева.

- Да не бухает Алиев, с чего вы взяли? - сказал Милевский в эфире YouTube-канала "От души в душу". - Все мы бываем опухшие иногда. Мне кажется, ничего там нет такого. Человек занимается, ну и занимается. Слава богу, я с ним на связи. Он - мой очень хороший друг, поэтому поддерживаем отношения, как ни с кем другим, если честно.

В прошлом году Алиев завершил спортивную карьеру.