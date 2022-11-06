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«Пас из-за границы»

Сегодня, 17:39

Аршавин допустил возможность проведения чемпионата мира по футболу 8x8

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от футбола в формате 8x8.

«Мне кажется, что 5х5 — это уже больше к мини-футболу будет склоняться, а 8х8, наоборот, оптимальное количество — поле между мини-футболом и большим», — сказал Аршавин ТАСС.

Также Аршавин ответил на вопрос, видит ли он такой формат будущим проектом чемпионата мира или Олимпийских игр.

«Будет зависеть от того, насколько это будет популярно в Европе и мире. В целом почему бы и нет, это зрелищно, здесь будет больше голов, поэтому более смотрибельно, больше спонсоров и так далее. Формат интересный, наверное, с ним надо работать, доводить до ума», — заявил Аршавин.

В Сочи проходят финальные этапы чемпионатов России по футболу 5x5, 6x6, 7x7 и 8x8.

Источник: https://tass.ru/sport/16256815

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Основные источники исследования

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Ф2(-1)

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ИТБ2 (1.5)

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⚽ Футбол. АПЛ
Челси 0
Арсенал 1
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
Андрей Аршавин
0
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