Аршавин допустил возможность проведения чемпионата мира по футболу 8x8

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от футбола в формате 8x8.

«Мне кажется, что 5х5 — это уже больше к мини-футболу будет склоняться, а 8х8, наоборот, оптимальное количество — поле между мини-футболом и большим», — сказал Аршавин ТАСС.

Также Аршавин ответил на вопрос, видит ли он такой формат будущим проектом чемпионата мира или Олимпийских игр.

«Будет зависеть от того, насколько это будет популярно в Европе и мире. В целом почему бы и нет, это зрелищно, здесь будет больше голов, поэтому более смотрибельно, больше спонсоров и так далее. Формат интересный, наверное, с ним надо работать, доводить до ума», — заявил Аршавин.

В Сочи проходят финальные этапы чемпионатов России по футболу 5x5, 6x6, 7x7 и 8x8.