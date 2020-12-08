Аргентинский политик предложила разместить портрет Марадоны на банкноте

Сенатор в Аргентине Норма Дюранго предложила разместить изображение Диего Марадоны на купюре в 1000 аргентинских песо или более, сообщает La Nacion.

По данным издания, изображение легендарного футболиста может появиться на 50% выпускаемых банкнот. Ожидается, что на одной стороне купюры будет портрет Марадоны, а на обороте — его знаменитый гол в матче против сборной Англии на ЧМ-1986.

— Идея заключается не только в том, чтобы запечатлеть важного для нашей страны человека, но и касается экономического вопроса, — цитирует Дюранго BBC. — Многие туристы захотят приехать в страну, чтобы увидеть часть Марадоны.

Официально о создании банкнот с изображением Марадоны может быть объявлено в начале 2021 года. Также политик предложила размещать портрет аргентинца на почтовых марках.

Марадона скончался 25 ноября в результате сердечного приступа в возрасте 60 лет. Предварительный отчет о вскрытии показал, что экс-игрок сборной Аргентины умер от острого отека легких из-за хронической сердечной недостаточности.