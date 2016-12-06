13:10 6 декабря | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Аргентинские судьи объявили забастовку из-за нападения на одного из них

0
0
0

Союз спортивных судей Аргентины объявил о судейской забастовке в следующие выходные после нападения на одного из судей, произошедшего на прошлой неделе. Напомним, в субботу в матче одного из низших дивизионов страны главный арбитр встречи Клаудио Эличири не назначил пенальти, после чего возникли беспорядки с участием болельщиков и игроков команд, которые завершились вмешательством полиции.

- Никто не считает, что это исключительный случай, - цитирует Sports.es главу организации Гильермо Маркони. - Это абсолютно ненормально, и это стало обычной практикой.

0
0
0
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ