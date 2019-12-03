Аргентинец и его шестой «Золотой мяч». Версия «Зенита»
11:17
Капитан «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2019 года. Для 32-летнего аргентинца это рекордный шестой трофей.
«Зенит» отреагировал на эту новость в Twitter. Он разместил фотографию нападающего Себастьяна Дриусси, который подписывает мячи золотого цвета.
«Аргентинец и его шестой «Золотой мяч», — написано в сообщении в соцсети.
Аргентинец и его шестой «Золотой мяч» #BallondOr pic.twitter.com/kBprfMCi4y— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) December 3, 2019
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